الأردن سيسجل حرارة 10 تحت الصفر

المستقلة /توقع موقع طقس العرب أن تسجل مناطق في الأردن، حرارة تصل إلى 10 درجات تحت الصفر، خلال تأثير الكتلة الهوائية قارسة البرودة.

وقال الموقع إن الكتلة الهوائية اندفعت إلى المنطقة والأردن قادمة من القطب الشمالي بشكل مباشر .

وستبدأ يوم الأحد وينتهي تأثيرها يوم الاربعاء.

وتترافق الكتلة مع درجات حرارة منخفضة وهي الأقل منذ سنوات.

ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة ليلا في العاصمة عمان إلى (-٥) وقد تصل إلى (-١٠) في البادية الشرقية.

وحذر طقس العرب، من موجة قوية من الانجماد والجليد الواسع على الطرقات، داعيا للتعامل معها بجدية.

وأشار الموقع إلى اجتمالية تساقط زخات ثلجية عشوائية او امطار متجمدة يوم الأحد.

وتوقع الموقع أن تكون ابرد ليلة خلال هذه الموجة ليلة الاثنين الثلاثاء.