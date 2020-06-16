الأردن.. حل لغز مقتل طفلة قبل 21 عاماً

( المستقلة) ….. استطاعت الأردن حل لغز مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين، قبل 21 عاماً من الآن.

ونقلت صفحة مديرية الأمن العام الرسمية عبر “فيسبوك” عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن لجان التحقيق المشكلة بأمر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في إدارة البحث الجنائي لمراجعة وإعادة التحقيقات في قضايا القتل المجهولة، أعادت التحقيق في إحدى تلك القضايا في محافظة العقبة والتي وقعت في عام 1999، حيث عثر في حينه على جثة طفلة تبلغ عامين من العمر داخل منزل مهجور وعليها آثار دماء.

وأضاف الناطق الإعلامي أن إعادة التحقيق في القضية مكنت المحققين من الحصول على معلومات جديدة قد تقود لضبط المتورط في تلك القضية.

وبمتابعة تلك المعلومات وقع الاشتباه على شخص من جنسية عربية يقطن في محافظة الزرقاء جرى استدعاءه وبالتحقيق معه وبما ورد بالمعلومات اعترف بانه كان يسكن مدينة العقبة في عام 1999 وفي أحد الأيام وأثناء عودته إلى منزله عصراً شاهد طفلة صغيرة ووضعها على سور إحدى المدارس لتسقط من يده وتفقد الوعي ليقوم عندها بنقلها ووضعها داخل أحد المنازل المهجورة ومغادرة المكان وترك مدينة العقبة والانتقال للعيش في محافظة الزرقاء .

وجرى تحويل الشخص للمدعي العام والذي قرر ايقافه 14 يوماً في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد . ( النهاية)