الأردن.. تفكيك خلية متعاطفة مع”داعش”خططت لمهاجة رجال أعمال إسرائيليين

(المستقلة) … فككت الاستخبارات العامة الأردنية خلية إرهابية متعاطفة مع تنظيم “داعش”، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن من بينها استهداف رجال أعمال إسرائيليين.

وأوضحت صحيفة الرأي الأردنية نقلا عن مصدر لم تكشف عنه اليوم الثلاثاء ، أن الخلية الإرهابية التي فككت مكونة من 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 – 46 عاما، مشيرة إلى أن هؤلاء خططوا “لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي، في نوفمبر الماضي”.

ولفت المصدر إلى أن الخلية كانت مقسمة إلى ثلاث مجموعات، واحدة مختصة بمعاينة الأهداف، وثانية مسؤولة عن تقديم الدعم التقني وتنفيذ العمليات الصغرى، وثالثة متخصصة في تنفيذ العمليات الكبرى والانتحاريين.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الخلية كانت تنوي تنفيذ هجمات ضد “قناة رؤيا الإخبارية والعاملين فيها ومركز المبادرات الفرنسي، وملهى ليلي في منطقة الشميساني بعمان، وأنفاق شركة الفوسفات القريبة من مبنى مخابرات الرصيفة، ومبنى السفارة الأمريكية وكنيسة في منطقة ماركا، ورجال الأعمال الإسرائيليين الذين يرتادون مصنع الزي للألبسة”.