الأردن : تسجيل 10 حالات وفاة جديدة و 549 اصابة بفيروس كورونا

المستقلة/ – أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل (10) حالات وفاة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى تسجيل (549) اصابة جديدة بالفيروس منها (546) حالة محلية.

وجاء العدد الأكبر من المصابين في العاصمة عمان بواقع (408) حالات، فيما شهدت المحافظات انخفاضا نسبيا في عدد الاصابات المسجّلة.

وبحسب الايجاز الاعلامي اليومي، فقد تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.

وتاليا نصّ الايجاز وتفاصيل توزيع الاصابات الجديدة وحالات الشفاء:

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)

الجمعة 2 تشرين الأول 2020، آخر تحديث: 16:30

الإصابات والشفاء والفحوصات:

▪︎سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

-(546) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

▪︎(408) في محافظة العاصمة عمّان.

▪︎(72) في محافظة الزرقاء.

▪︎(45) في محافظة البلقاء.

▪︎(2) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.

▪︎(4) في محافظة جرش.

▪︎(5) في محافظة الكرك.

▪︎(4) في محافظة المفرق.

▪︎(4) في محافظة معان.

▪︎(2) في محافظة عجلون.

▪︎(3) حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، و(2) لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري.

▪︎وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13650) حالة.

▪︎سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.

▪︎سُجّلت (177) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(160) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(2) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

▪︎تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).