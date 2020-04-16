الأردن: الصيام لا يؤثر على المناعة

المستقلة /علّق مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحاق، على ما يُتداول بشأن صيام شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال إسحاق، إن انتشار الفيروس مرتبط بمناعة الأجسام، والصيام لا يؤثر إطلاقا على جهاز المناعة.

وأوضح بتصريحات لقناة المملكة، أنه إذا كانت مناعة الجسم قوية فسينجح بمقاومة الفيروس، بعكس من يعاني من مناعة ضعيفة فستظهر عليه الأعراض.

وبعد تأكيده عدم تأثير الصيام على المناعة، قال إسحاق إن ما يؤثر على جهاز المناعة هي الأمراض المزمنة وبعض الأدوية، إضافة للتقدم بالسن.