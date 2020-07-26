الأردن أقل البلدان بانتشار كورونا والأفضل بالتعامل معه

تظهر إحصاءات صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بشأن جائحة فيروس كورنا المستجد، أن الأردن أقل بلدان العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس مقارنة بعدد السكان.

وتظهر أرقام الصحيفة، أن نسبة الإصابة في المملكة هي 12 لكل 100 ألف نسمة من السكان حتى عصر اليوم السبت، وهي من بين الأدنى عالمياً.

كما تظهر البيانات نجاح المملكة في تسطيح منحى الإصابات لأسابيع متتالية ولم تسجل فيها أي حالات محلية بالمرض، في وقت كانت كثير من بلدان العالم تشهد فيه زيادة متواصلة في عدد الإصابات.

ووفق أرقام الصحفية والتي رصدت من إحصاءات رسمية، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,786,900 إصابة في مختلف أنحاء العالم لغاية صباح السبت، في حين توفي نحو 639 ألف شخص بسبب الفيروس.