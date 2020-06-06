الأردنيون أدوا صلاة الجمعة في المساجد للمرة الأولى منذ آذار الماضي

(المستقلة)..أدى الأردنيون صلاة الجمعة، للمرة الأولى منذ أكثر من 75 يوما، في مساجد المملكة التي كانت مغلقة ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوافد المصلون إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد السماح بحركة المصلين سيرا وفقط لأداء الصلاة في آخر جمعة تشهد حظر تجوال بسبب وباء كوفيد-19.

وأفادت “وكالة الصحافة الفرنسية” أن المساجد شهدت حضورا أمنيا وإجراءات مشددة بمداخلها لضمان التزام المصلين اجراءات الوقائية.

وتم قياس درجات الحرارة للمصلين لدى دخولهم الى المساجد، بينما قامت لجان التقصي الوبائي بسحب عينات عشوائية من بعضهم لفحصها.

ووزعت كمامات وسجادات صلاة ذات إستخدام واحد لمن لا يحمل سجادة صلاة، بينما حددت على الارض مواقع للمصلين لإبقاء مسافات أمان بينهم.

وشارك ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله المصلين الصلاة في مسجد الملك حسين غرب عمان واضعا كمامة وقفازات.

ولم تتجاوز مدة خطب الجمعة في معظم المساجد الـ10 دقائق.