الأرجنتين تسقط إيطاليا بثنائية بغياب ميسي وتعادل إسبانيا وألمانيا

(المستقلة)… حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز بثنائية نظيفة على نظيره الإيطالي، بينما خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة ألمانيا وإسبانيا مساء الجمعة في إطار استعدادات المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بروسيا الصيف المقبل.وعلى ملعب (الاتحاد) بمدينة مانشستر، جاءت ثنائية الـ(ألبيسيليستي) في الشوط الثاني وحملت توقيع إيبر بانيجا ومانويل لانزيني في الدقيقتين 75 و85.

يذكر أن اللقاء شهد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب شعوره بآلام بسيطة في العضلة الضامة.

وسيخوض “راقصو التانجو” اختبارا قويا يوم الثلاثاء المقبل أمام إسبانيا على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).

وخيم التعادل الإيجابي بهدف على اللقاء الذي جمع ألمانيا بإسبانيا على ملعب (إسبريت أرينا) بمدينة دوسلدورف الألمانية.

تقدم (الماتادور) مبكرا منذ الدقيقة السادسة عبر رودريجو مورينو، ثم تعادل بطل العالم في الدقيقة 35 بواسطة توماس مولر.

كما فاز المغرب على صربيا بنتيجة (2-1) على الملعب (الأوليمبي) بتورينو.

تقدم المنتخب المغربي أولا في الدقيقة 29 بقدم حكيم زياش من علامة الجزاء، ثم تعادل دوشان تاديتش لصربيا بعدها بثمان دقائق.

ولكن خالد بوطيب منح التقدم من جديد لـ(أسود الأطلسي) قبل نهاية الشوط بخمس دقائق.

وبهدف نظيف فازت إنجلترا على هولندا على ملعب (يوهان كرويف أرينا) بمدينة أمستردام.

يدين (الأسود الثلاثة) بالفضل في هذا الانتصار لجناح توتنهام هوتسبر ديلي ألي صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59.

وبنفس النتيجة أسقطت نيجيريا مضيفتها بولندا.

وعلى ملعب (مييسكي) بمدينة بوزنان البولندية، جاء الهدف الوحيد لـ(النسور) عن طريق لاعب تشيلسي الإنجليزي فيكتور موسيس في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.(النهاية)