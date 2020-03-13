الأدلة الجنائية توقف عملها حتى اشعار آخر

(المستقلة).. قررت مديرية تحقيق الادلة الجنائية ايقاف ترويج معاملات طلب عدم المحكومية الدولية والمحلية وكذلك ايقاف ترويج معاملات الحصول على اجازات السلاح الناري.

وقال بيان عن المديرية ان القرار جاء بناء على كتاب وزارة الداخلية المرقم ٤٧٨٥ في ٨\٣\٢٠٢٠، وايقاف عمل مديرية تحقيق الادلة الجنائية.

واشار الى ان القرار الذي “يبدء تنفيذه اعتبارا من يوم الاحد الموافق ١٥\٣\٢٠٢٠ ولغاية تقييم تطورات الموقف” استثنى الحالات الانسانية.

واوضح ان “هذا التوقف جاء منسجماً مع توجيهات خلية الازمة للسيطرة على انتشار فايروس كورونا الوبائي”.