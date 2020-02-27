الأحد.. عرض أولى حلقات مسلسل «الميراث» أول عمل عربي طويل

(المستقلة) – منى شعلان/ يذاع الأحد القادم الموافق 1 مارس ، على شاشة MBC 1 ، أولى حلقات أول مسلسل عربي طويل، من 250 حلقة، في العرض الأول للدراما السعودية “الميراث” التي تصور جوانب من الحياة الحديثة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يستمر تصوير المسلسل على مدار العام.

الجدير بالذكر أن المسلسل هو ثمرة تعاون إنتاجي بين MBC Studios والمنطقة الإعلامية الحرة في أبو ظبي twofour54 وشركة “إيمدج نيشن أبوظبي – Image Nation Abu Dhabi وعقد مؤتمر صحفي لإزاحة الستار عن عرض المسلسل حيث استضاف فريق الإنتاج عددًا كبيرًا من الصحفيين واصطحبوهم في جولة في استوديوهات التصوير، بالإضافة إلى ندوة بحضور فريق الممثلين وطاقم العمل.

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وفي إطار التعاون في إنتاج المسلسل، أنشأت المنطقة الإعلامية الحرة في أبو ظبي وMBC Studios ستوديو جديد في أبو ظبي كموقع رئيسي للتصوير. واستثمرت المنطقة الإعلامية الحرة في أبو ظبي مباشرة بمبالغ مالية في إنتاج المسلسل، ومن المقرر أن تستفيد MBC من المزايا التي تتيحها المنطقة الإعلامية الحرة في أبو ظبي بنسبة 30٪ على الإنفاق على الإنتاج في الإمارات. وقد عمل الجانبان بشكل وثيق مع إيمدج نيشن أبوظبي في انتقاء المواهب التمثيلية وكتابة سيناريو ثري لمشروع المسلسل.

كتب السيناريو لمسلسل الميراث فريق سيناريو يرأسه الكاتب البريطاني الشهير “توني جوردان” بالتعاون مع “نور شيشكلي” و”جيسكار لحود” و”مازن طه” و”ثائر الإكل”. المسلسل من إخراج تامر بسيوني وعبد الله الجنيبي، إلى جانب المخرجين الدوليين كريستين مليك وإندرا بوس.

وفي تعليقه على المسلسل الجديد، قال علي جابر، مدير مجموعة تلفزيون MBC: “نحن في MBC، بصفتنا من رواد إنشاء المحتوى باللغة العربية في المنطقة، نعد هذه لحظة رائدة بالنسبة لنا حيث تمكنا من تدشين هذه الشراكة لإنتاج وإطلاق أول مسلسل سعودي خالص.. بأحداث تعيش وتتنفس وتتحدث من وحي الحياة في السعودية من حيث المواقع التي تم اختيارها والأحداث والعلاقات والديناميات الأسرية.

ساهمت المنطقة الإعلامية الحرة في أبو ظبي Twofour54 بالتنسيق فيما يتعلق بمواقع التصوير ومرافق الإنتاج وخدمات ما بعد الإنتاج. كما بني استوديو مستقل كان موقعًا لالتقاط مشاهد متعددة في المسلسل الجديد.

من جانبها، أتاحت إيمدج نيشن أبوظبي منصة لاختيار المواهب الشابة المدربة في مختلف التخصصات، من خلال برنامج التدريب الداخلي الخاص بها. وأضاف علي جابر أن “برنامج التدريب الداخلي سيستمر طيلة فترة الإنتاج لتوفير فرص تدريب وتطوير مثيرة على مدار العام”.

وقال بيتر سميث، مدير MBC Studios لمجلة “برودكاست برو – مي”: “إن الدافع الرئيسي هو تجسيد قصص تنتمي إلى المنطقة وبثها في مسلسل يشاهده العالم ومحاولة تغيير الصورة النمطية والروايات التقليدية المملة عن العرب وتقديم صورة إيجابية. الهدف هو تدريب مواهب جديدة والاستمرار في تحسين جودة ما نقدمه، مع الكتاب والممثلين وجميع المواهب وراء الكاميرا. وجهاً لوجه، نود أن نبني المزيد من القدرات والموهبة في السعودية، وهذا هو السبب في أنك سترى ممثلين وممثلات جدد في هذا المسلسل”.

وقال نبيل أبو سمرة، رئيس تطوير الأعمال في المنطقة الإعلامية الحرة twofour54 في تصريحات لمجلة “برودكاست برو – مي”: “يعتبر مسلسل الميراث حقبة جديدة لأبو ظبي كمركز للإنتاج. يمثل إطلاق أول أوبرا للصابون في المنطقة هذا بمثابة علامة فارقة بالنسبة لقطاعنا، ونحن فخورون بأن تكون أبوظبي في المقدمة. لقد عملنا دائمًا من أجل بناء صناعة مستدامة والإنتاج بهذا الحجم، الذي يوفر التدريب والتطوير وفرص العمل على مدار السنة، يتيح لنا مواصلة رعاية ودعم الاحتياجات المتزايدة لقطاع الإعلام والترفيه”.

وأضاف حسن عسيري، المدير العام لشركة الصدف للإنتاج الصوتي التابعة لاستوديوهات MBC: “يهدف هذا المسلسل إلى تسليط الضوء على المواهب الجديدة من المنطقة – وخاصة من المملكة العربية السعودية، لكن يمكن للمشاهدين أيضًا أن يتوقعوا ظهور بعض الضيوف بشكل مفاجئ بينهم أسماء معروفة من عالم التلفزيون العربي،ويتطلب مسلسل مثل الميراث الكثير من العناصر البشرية والقوى العاملة في جميع التخصصات، ولذا فإنني سعيد لأن التصوير والإنتاج سوف يمتدان على مدار العام المقبل، وآمل أن يكون لذلك ما بعده “.