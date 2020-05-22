الأحد أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية

( المستقلة)… أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المكمل لشهر رمضان، فيما سيكون يوم الأحد غرة شهر شوال، عقب تعذر رؤية الهلال.

وأفاد الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، بعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا السبت مكملا لشهر رمضان، ويوم الأحد بعد غد أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأشارت كل من الإمارات والكويت وقطر، إلى أن الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤيته فيها.