ماذا ينتظر الزمالك بعد التخلف عن لقاء الأهلي؟

(المستقلة) تخلف فريق نادي الزمالك المصري عن المواجهة المرتقبة بين غريمة التقليدي النادي الأهلي، عن الحضور لاستاد بتروسبورت، وبعد انتهاء المهلة الزمنية وهي 20 دقيقة في انتظار الزمالك، الذي أكد رئيسيه المستشار مرتضى منصور أنه درس جيدا قرار عدم خوض المباراة منعا للفتنة بين لاعبي الفريق، مؤكدا أن فريقه لن يقع عليه أي عقوبات من اتحاد الكرة المصري.

وأنهى الحكم الليتواني صافرة انتهاء المباراة بفوز النادي الأهلي 2 – 0 لعدم حضور الزمالك وانتهاء المهلة الزمنية.

وقال عمرو الجنايني في وقت سابق أنه في حال انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي وعدم خوض اللقاء سيتم تنفيذ اللائحة عليه والتي تنص على احتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي 2-0 وخصم 6 نقاط من رصيد القلعة البيضاء.

ردا على هذه العقوبات قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه لن يعاقب بخصم نقاط في لعدم تواجد فريقه في استاد القاهرة الدولي لملاقاة الأهلي، مؤكدا في تصريحات عبر قناة فضائية صدى البلد المصرية، أنه قام بدراسة كل خطوة يقوم بها فريقه في الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه لن يتم معاقبته.

وقال رئيس القلعة البيضاء: «سأذهب إلى المحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة واحدة من الزمالك، لجنة إدارة اتحاد الكرة ذبحت لاعبي الزمالك والأهلي».

وتابع: «الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لم تعتمد لائحة الانضباط، فكيف يتم العمل بها ومعاقبة اللاعبين من الأساس».

وأضاف: «عاقبت عدد من لاعبي الزمالك عن طريق عدم منحهم المكافآت الخاصة بهم».

وأوضح: «قمت بإنهاء فتنة كبيرة كانت ستحدث بين لاعبي الأهلي والزمالك في المباراة، اللاعبين كانوا متربصين لبعضهم البعض».

واختتم: «كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، لن يتم معاقبة الزمالك بأي شيء لأننا نسير بشكل قانوني في كل خطوة».

وفي حال انسحاب الزمالك من الدوري المصري بشكل كامل، من المفترض أن يواجه عقوبات قاسية طبقا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث نصت المادة رقم 21 من اللائحة والتي تختص بمخالفات وعقوبات الأندية على الآتي:

في حالة ارتكاب النادي مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية:

مخالفة النظام الأساسي للاتحاد.

مخالفة أحكام هذه اللائحة، أو لائحة المسابقات، أو اللوائح الأخرى للاتحاد.

عدم تنفيذ الإجراءات، أو القرارات التي يصدرها أو يتخذها المجلس، أو هيئات الاتحاد ولجانه، أو إداريو المباريات في موعدها المحدد.

الإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة.

التسبب في عدم إقامة المباريات الرسمية أو الودية أو العمل على إفشالها، أو التلويح بعدم المشاركة فيها، أو الانسحاب منها قبل بدءها لأي سبب من الأسباب، والإخلال بمتطلبات تنظيمها، أو التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات.

منع أو الحيلولة دون إقامة أية مباراة على ملعب النادي أو تجهيز الملعب بكافة التجهيزات والمستلزمات التي يلزم توافرها فيه وفقًا لأحكام لائحة المسابقات أو الإخلال بالتزام النادي بصيانة الملعب أو إبلاغ الاتحاد عنه في المواعيد المحددة.

التخلف عن إحدى المباريات أو الامتناع عن المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدءها لأي سبب من الأسباب.

الانسحاب من إحدى المباريات أثناء إقامتها أو تعطيلها.

الامتناع عن المشاركة أو الانسحاب من إحدى أو كل المسابقات أو التلويح بذلك.

سوء سلوك لاعبي النادي في إحدى المباريات، بصورة تخرج عن السلوك الرياضي القويم.

استخدام عبارات أو رفع شعارات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية.

التأخير أو الامتناع عن استلام الجائزة في نهاية المسابقة أو الإخلال بأجراءات ومراسم التتويج لهذه المسابقة.

عدم سداد التزاماته المالية المستحقة للاتحاد في المواعيد المقررة.

ووفقًا للفقرات رقم 5 و7 و9 الخاصة بالانسحاب من المباريات أو المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي حال انسحاب الزمالك سيواجه عقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، والتي وردت كالتالي:

1- التحذير.

2- التوبيخ.

3- غرامة مالية بحد أدنى 50 ألف جنيه مصري.

4- خسارة المباريات.

5- اللعب على ملعب محايد.

6- منع اللعب في ملعب معين.

7- الحرمان من القيد.

8- الخصم من النقاط.

9- هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.

10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.

11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.

12- منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات.

13- الحرمان من الجائزة.

14- سحب اللقب.

وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الواد لهذه العقوبات.