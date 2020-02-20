الآثار والتراث تعيد الحياة لعشرات المخطوطات النادرة

(المستقلة)..اعلن مدير قسم صيانة وترميم رحيم جبر السلامي في دار المخطوطات العراقية احدى تشكيلات هيئة الاثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة والاثار عن اعادة الحياة الى عشرات المخطوطات المهمة و النادرة منها والنفيسة وفق احدث طرق الصيانة المتبعة في العالم .

وقال السلامي ان عملنا يقوم على اسس ومفاهيم علمية منها الوقائي من خلال الخزن الجيد والتعفير بالمواد السامة لقتل الحشرات والفطريات والعمل بمفهوم العلاج من خلال الخطوات التي يقوم بها المرمم .

واشار الى ان خطوات عمل الصيانة والترميم يعتمد على انتخاب المخطوطة المزمع صيانتها والتي تستدعي حالتها التدخل لايقاف التدهور الحاصل اثر التقادم الزمني مع ملأ الاستمارة الخاصة بأدق التفاصل عن المخطوطة وحالتها .

واكد ان العمل يتضمن اخذ صور لابعاد المخطوطة الثلاثية قبل واثناء وبعد الصيانة لمعرفة المراحل التي اجريت عليها وترقيم صفحات المخطوطة بقلم الرصاص . فضلا عن تنظيفها من الاوساخ والاتربة والمباشرة باستخدام الترميم اليدوي باشرطة من الورق الياباني الخاص بصيانة المخطوطات او بصنع عجينة للورق لملأ الثقوب ان وجدت .

وبين ان المخطوطة تمر عبر قنوات اخرى بالصيانة مثل خياطة الملازم واعادة الغلاف الاصلي ان وجد وعمل باكيت (صندوق) خاص بالمخطوط مع البيانات واعادة المخطوط الى الخزن الأمن للحفاظ عليه.

وقال ان المختبر يقوم بدورات خاصة بصيانة وترميم المخطوطات وتقديم المساعدة لمديريات هيئة الاثار في موضوع الحفظ وصيانة الارشيف .