اكمال فرز ثلاثة آلاف قطعة سكنية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاثنين، عن اكمال فرز ( 3 ) الاف قطعة سكنية لتوزيعها على المواطنين .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب أجتماع مع مدير البلدية المهندس عبير سليم ، إن “الحكومة المحلية وجهت البلدية بإجراء فرز سريع لقطع اراضي سكنية للأطباء المقيمين والممرضين والقوات الامنية وعمال الخدمة ( النظافة ) “.

واشار الى أن الهدف “من الفرز السريع ، كونهم الان في الخط الاول لتقديم الخدمات الى المواطنين في مواجهة فايروس كورونا ، كدعم حكومي لتلك الجهود “.