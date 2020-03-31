اكمال فرز ثلاثة آلاف قطعة سكنية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاثنين، عن اكمال فرز  ( 3 ) الاف قطعة سكنية  لتوزيعها على المواطنين .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب أجتماع مع مدير البلدية المهندس عبير سليم ، إن “الحكومة المحلية وجهت البلدية بإجراء فرز سريع لقطع اراضي سكنية للأطباء المقيمين والممرضين والقوات الامنية وعمال الخدمة ( النظافة )  “.

واشار  الى أن الهدف “من الفرز السريع  ، كونهم الان في الخط الاول لتقديم الخدمات الى المواطنين في مواجهة فايروس كورونا ، كدعم حكومي لتلك الجهود “.

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