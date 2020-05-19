اكسيوري جلوبال تطلق منتجات جديدة لمقاومة أسعار النفط السلبية

(المستقلة).. تستعد اكسيوري جلوبال، شركة وساطة الفوركس الرائدة عالميًا، للدخول في عصر جديد لتداول النفط من خلال إطلاق منتجين جديدين مصممين خصيصًا لمقاومة أسعار النفط السلبية: مؤشر النفط الأمريكي ومؤشر النفط البريطاني. شهد الشهر الأخير انهيارًا تاريخيًا عندما هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 0 دولار أمريكي لأول مرة على الإطلاق. نتيجة لذلك، تجاوبت اكسيوري جلوبال مع الوضع سريعًا من خلال إيقاف التداول على خام غرب تكساس الوسيط بسبب التقلبات المرتفعة على نحو استثنائي وإضافة خام برنت لأصولها.

تمت إعادة تحديد أساس مؤشر النفط الأمريكي ومؤشر النفط البريطاني عند 100 دولار أمريكي، وهذا يعني أنه حتى في حالة هبوط سعر النفط إلى قيم أقل من الصفر، سيبقي المؤشر أعلى بمقدار 100 دولار أمريكي. على سبيل المثال في حالة هبوط نفط برنت إلى -5 دولار أمريكي سيتم التداول عبر مؤشر النفط البريطاني عند قيمة 95 دولار أمريكي.

كلا المنتجين من الأدوات المالية المستقلة القابلة للتداول، ولكن حركة الأسعار الخاصة بهما مرتبطة بحركة أسعار النفط بزيادة بقيمة 100 دولار أمريكي. ويمكن تحليل حركة السعر الخاصة بهما بنفس الطريقة، حيث يمكن للمتداول تحليل النفط باستخدام نفس المؤشرات الأساسية والفنية لفتح المراكز أو غلقها.

يقول روبيرتو دامبروزيو، الرئيس التنفيذي لاكسيوري بهذه المناسبة ““أرى أن إطلاق مؤشر بدلًا من عقود آجلة سيؤدي إلى سلوك أكثر سلاسة، على الرغم من استمرار توقعات حدوث كثير من التقلبات عندما يحدث ذلك أثناء التسوية ولكن دون حدوث تأثير غير معقول على النحو المتوقع في حالة اعتماد المنتج مباشرة على العقود الآجلة بما يؤدي إلى انقضاء اليوم الذي يتوجب فيه نقل الصفقات المفتوحة.”

تطبق جميع أدوات اكسيوري لإدارة المخاطر على مؤشر النفط الأمريكي ومؤشر النفط البريطاني، أي الحماية من التوازن السلبي ووقف الخسائر والحصول على الأرباح وبرنامج التحليل autochartist ومؤشر التنفيذ الخاص باكسيوري. تعد جميع المؤشرات متاحة على جميع أنواع الحسابات ومنصتي MT4 وcTrader. بينما يتطور السوق والتداول أيضًا، تضع اكسيوري متداوليها أولًا وتضمن دائمًا تعرفهم على أفضل الطرق وأحدثها لتحسين خبراتهم في التداول.

*المصدر: “ايتوس واير”