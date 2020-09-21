اكثر من 5 مليارات دينار تسترد من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية

اكثر من 5 مليارات دينار تسترد من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية

المستقلة/- استردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من 5 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية.

وقالت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا في بيان انه بمتابعة مباشرة من الوزير عادل الركابي استطاع الصندوق استرداد خمسة مليارات و(452) مليون دينار منذ بداية العام ولغاية منتصف ايلول الحالي ، رغم ظرف جائحة كورونا وحظر التجوال الصحي وتوقف الدوام في بعض الاوقات”.

واضافت:” ان ملاكات اقسام الحماية الاجتماعية والصندوق كثفت جهودها لتنفيذ توجيه الوزير القاضي بمتابعة اموال الدولة المتجاوز عليها، واستردادها واعادتها الى خزينة الدولة من منطلق الحفاظ على المال العام”.(النهاية)