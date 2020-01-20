اكثر من 3000 اسم مقبول في وزارة الدفاع 2020 للأوامر الإدارية آخر تحديث يناير 20, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام المستقلة/ اسماء تعيينات وزارة الدفاع الوجبات الديوانية ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ على الملاك المدني ما يفوق 3000 اسم . اسماء تعيينات وزارة الدفاع 2020 الوجبات الديوانية ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ العراقالملاك المدنيتعييناتوزارة الدفاع العراقية شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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