اكثر من 22 الف طالب عراقي في جامعات ومدارس الاردن

اكثر من 22 الف طالب عراقي في جامعات ومدارس الاردن

المستقلة / قال السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري أن ملف الطلبة العراقيين في الجامعات الاردنية يحتل أهمية توازي أهمية الملفات الدبلوماسية، وأضاف العذاري خلال لقاء جمعه مع الطلاب العراقيين في جامعة البتراء ، أن عدد الطلاب العراقيين في الأردن يفوق 22 الف طالب في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد العذاري أنه شخصيًا يتابع ملفات الطلاب العراقيين بالجامعات الأردنية ، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين السفارة والملحقية الثقافية العراقية وبين الجامعات الاردنية.

وبحسب صحيفة الدستور الاردنية أن السفير زار الجامعة على رأس وفد من السفارة والملحقية الثقافية العراقية، والتقى برئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا واعضاء وعمداء الكليات، وأختتم الزيارة بلقاء الطلاب العراقيين على مسرح الجامعة واطلع على أوضاعهم.

وأشاد رئيس اتحاد الطلبة العراقيين في جامعة البترا كرار خليل بحرص السفارة على متابعة أحوال الطلبة وبالتحركات المكوكية للسفير العذاري منذ توليه مهامه في الأردن.