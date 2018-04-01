اكثر من 107 مليون برميل صادرات العراق لشهر اذار الماضي

(المستقلة)… اعلنت وزارة النفط الاحد، عن تصدير اكثر من 107 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر اذار الماضي، مبينة ان الاحصائية لم تسجل اي صادرات من حقول كركوك.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان له ان “كمية الصادرات من النفط الخام لشهر اذار حسب الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط (سومو) بلغت 107 مليونا و50 الف برميل”، مبينة ان “الايرادات المتاتية من هذه الصادرات بلغت اكثر من 6 مليارات و418 مليونا و 58 الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك “.

واضاف جهاد ان “المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و453 الف برميل”، مشيرا الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 59,954 دولارا “. (النهاية)