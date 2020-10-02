اكثر من 100 مليار دينار الايرادات الكمركية والضريبية للشهر الماضي

المستقلة/- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن مجمل الايرادات الكمركية والضريبية المتحققة لشهر ايلول الماضي ، والتي بلغت اكثر من 100 مليار دينار عراقي ، والناتجة عن حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية.

واكدت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ” سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم ايرادات الدولة لتخطي الازمة المالية التي يمر بها البلد، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق ايرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية”.(النهاية)