اكتشاف وتطوير اختبار سريع لـ”كورونا” تظهر نتائجه في أقل من 5 دقائق

المستقلة … يعيش العالم اليوم تحت الضغط المستمر الذي سببه انتشار فيروس كورونا مطلع العام الحالي 2020 وهو ما جعل العديد من الدول لإتخاذ إجراءات سلامة معقدة وصارمة ومنها اجراء الفحوصات للقادمين للدول او لكل من يشك بحمله لأعراض فيروس كورونا.

لكن الفحوصات في اغلب الأوقات بالوقت الحالي قد تستمر لساعات طويلة او قد تاخذ أياماً في بعض الدول وذلك نتيجة لتطوير النظام الصحي في تلك الدولة أو الإمكانات الطبية المتاحة.

مؤخراً، علماء من جامعة أكسفورد البريطانية طوروا اختباراً سريعاً لفيروس كورونا او المعروف “كوفيد19” قادراً على اكتشاف فيروس كورونا في أقل من 5 دقائق.

وإضاف الباحثون أنه يمكن استخدامه في الاختبارات التي تستهدف أعداداً كبيرة في المطارات والشركات الكبيرة مما يسهل الحصول على نتائج اسرع في وقت أقل.

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ذكر الباحثون في الدراسة، التي لم تنشر بعد، أن الجهاز قادر على اكتشاف فيروس “كورونا” وتمييزه عن الفيروسات الأخرى بدقة عالية.

ويتميز الجهاز الجديد الذي يقوم باختبار الفحص لفيروس كورونا على اساس تقليل الوقت و تخفيض التكلفة لأقل ما يمكن، وأيضاً فإنه يساعد على إكتشاف فيروس كورونا بشكل أسرع مقارنة بالحلول المتوفرة حالياً.

يذكر ان البرنامج الجديد من جامعة “أكسفورد” لن يكون جاهزاً إلا العام المقبل، فإن الاختبارات يمكن أن تساعد في مواجهة الوباء في فصل الشتاء المقبل.