اكتشاف كورونا على دجاج مجمد مستورد من البرازيل في الصين

(المستقلة)… قالت حكومة مقاطعة شينزن الصينية في بيان، اليوم الخميس، إن عينة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة إلى المدينة من البرازيل ثبت وجود فيروس كورونا عليها.

وقال مكتب الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في شينزن، إن الجمهور بحاجة إلى توخي الحذر عندما يتعلق الأمر باللحوم المستوردة والمأكولات البحرية، ويجب أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة.

وأعلنت السلطات الصحية في شينزن، أنه قد تم إجراء الفحوص لكل المتعاملين مع المنتجات الغذائية المصابة، إلا أن النتائج جاءت سلبية.

وبحسب وكالة “رويترز”، لم يتم التوصل لأي تعليق من سفارة البرازيل في بكين.

وذكرت الصين، الأربعاء، أنه تم العثور على فيروس كورونا على عبوات الروبيان المستوردة من الإكوادور، وأبلغت عدة مدن أخرى عن حالات إيجابية لتلوث المأكولات البحرية بالفيروس.

وأوقفت الصين بعض واردات اللحوم من مصادر مختلفة، بما في ذلك البرازيل، منذ منتصف يونيو. وكان أول اكتشاف لفيروس كورونا قد تم ربطه بسوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان.

وأشارت الدراسات الأولية إلى أن الفيروس نشأ في المنتجات الحيوانية المعروضة للبيع في السوق. (النهاية)