اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان!

(المستقلة)..إكتشف فريق من العلماء عضوا جديدا في جسم الإنسان، حيث يعتقدون أنه قد يكون أكبر عضو مكتشف حتى الآن.

وقال العلماء إن العضو الجديد يسمى”interstitium”، يوجد في جميع أنحاء الجسم، تحت الجلد وبين الأعضاء. ويحيط بالشرايين والعضلات والجهاز الهضمي والمسالك البولية.

والعضو هو عبارة عن شبكة من القنوات في النسيج الضام الذي يحيط بأعضاء الجسم، تقوم بحماية الأعضاء من الصدمات الخارجية أو حدوث ضرر بها عند الحركة.

ويعد النسيج الضام أحد أنواع الأنسجة الأربعة الرئيسة في جسم الإنسان، التي تقوم بدعم أو ربط أو فصل أنواع مختلفة من الأنسجة والأعضاء.

ورأى العلماء أن هذه القنوات المليئة بالسوائل لها خصائصها وهيئتها الخاصة، التي تجعلها ترتقي لأن تكون عضوا.

وقال أستاذ علم الأمراض نيل ثييس: “إن هذا العضو أكبر من الجلد الذي يغطي حوالي 16 في المئة من كتلة الجسم”، مشيرا إلى أن “العضو الجديد يعادل حجمه ما يقارب 20 في المئة من حجم الجسم.”

المصدر: كاي نيوز عربية