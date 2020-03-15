اكتشاف أثري جديد في القائم

(المستقلة)..اعلن مدير مفتشية اثار وتراث الانبار محمد جاسم عبد عن اكتشاف جديد في موقع خندانو في القائم عبارة عن غرفة صغيرة قياساتها ٤*٣م مبنية بالآجر.

وقال جاسم في تصريح صحفي ان موقع خندانو الاثري يعود الى العصر الاشوري الحديث،و تم اكتشاف الغرفة فيه بعد ان تعرض الموقع الى النبش من قبل عصابات داعش الارهابية وتم تغطيته بالاتربة لغرض اخفاء معالمه ولكن الامطار ازاحت الاتربة وظهر الموقع عبارة عن غرفة فيها اقواس وآجر .

واشار جاسم الى ان المفتشية شكلت لجنة من مقر المفتشية ومراقبية القائم لغرض معاينة الموقع بشكل مباشر مع الوقوف على حجم التجاوزات التي طالت محرمات الموقع من قبل اهالي المنطقة المقامة عليهم دعوى قضائية ولازال القضاء لم يبت بموضوع الدعوى.

يذكر ان موقع خندانو معلن عن اثريته عام ١٩٤٩ واجريت عليه اعمال تنقيب لموسمين في ١٩٩٢و١٩٩٣ في القرن الماضي وقد اقتصرت الاعمال التنقيبيه على سور المدينة المترامي الاطراف اذا تبلغ مساحه الموقع اكثر من ٣٠٠ دونم ويبعد عن مركز المحافظة حوالي ٣٠٠ كم.