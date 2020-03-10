اكتئاب الحامل يُضعف مناعة الطفل

المستقلة /اقترحت نتائج أبحاث كندية جديدة تأثير الحالة النفسية للحامل على تطوّر جهاز المناعة للطفل. وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة ألبرتا إن إصابة الأم بالاكتئاب وهي حامل يضعف أداء الخلايا المنتجة للأجسام المناعية لدى الطفل.

وأظهرت الدراسة أن الأمهات اللاتي أصبن بالاكتئاب خلال الثلث الأخير من الحمل، أو قبل وبعد الولادة تضاعف احتمال ضعف المناعة لدى أبنائهن.

واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 1043 امرأة وأطفالهن. وتمت مراجعة بيانات المشاركات وأطفالهن بعد الولادة. واعتمد تقييم مستوى الاكتئاب لدى الحوامل على استبيان للحالة، وليس تعاطيهن أدوية مضادة للاكتئاب، ولم تقتصر الحالات على درجة الاكتئاب الحادة.

ويؤدي ضعف المناعة لدى الطفل حديث الولادة إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والهضمي والربو والسمنة والأمراض المناعية.