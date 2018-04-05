اكبر مؤتمر طبي للنساء والتوليد ينطلق في القاهرة يومي ٩ و١٠ مايو

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بدأ العد التنازلي للتحضير لأكبر مؤتمر طبى دولى لأمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس الذى سيعقد هذا العام فى نسخته ٢٢ بفندق فيرمونت هليوبوليس يومى التاسع والعاشر من شهر مايو ٢٠١٨

يحظى هذا المؤتمر باهتمام كبير من جانب المتخصصين فى مجال النساء والتوليد بمصر ومنطقة الشرق الأوسط

سيقدم المؤتمر هذا العام احدث ما توصل له العلم من أبحاث وتقنيات فى مجال أمراض النساء والتوليد وسيحضره اكثر من ٢٨ خبير اجنبى من مختلف دول العالم إلى جانب اكثر من ٢٠٠٠ طبيب ومحاضرين مصريين متميزين تحت رعاية واشراف استاذ دكتور عمرو الشلقانى رئيس المؤتمر والاستاذ الدكتور خالد سعيد نائب رئيس المؤتمر وكل من الاستاذ الدكتور عادل شفيق والاستاذ الدكتور حسام حميده وتنسيق عام المؤتمر الاستاذ الدكتور وليد بسيونى والدكتور محمد سامى

الجدير بالذكر ان المؤتمر الدولي الثاني والعشرون لأمراض النساء والتوليد لجامعة عين شمس

ليس مجرد مؤتمر طبي

حيث أصبح هذا المؤتمر واحداً من أكثر المؤتمرات احتراما في مجال امراض النساء والتوليد في منطقة الشرق الاوسط، وسيعقد المؤتمر هذا العام في يومي التاسع والعاشر من شهر مايو ٢٠١٨ في فندق فيرمونت هليوبوليس

وسيقدم المؤتمر هذا العام احدث ما توصل له العلم من أبحاث وتقنيات في مجال امراض النساء والتوليد بواسطه عدد كبير من الضيوف الاجانب المتميزين من انجلترا والولايات المتحده وألمانيا والنرويج يصل عددهم ل٢٨ خبير اجنبي

ومحاضريين مصريين مميزين في مجال امراض النساء والتوليد

وسيحظي الحضور بقدر عالي من المعلومات الطبيه المتخصصه إضافة إلي حسن الاستقبال وراحة المشاركه

سواء في فعاليات المؤتمر أو في العديد من ورش العمل التي ستقام علي هامش المؤتمر