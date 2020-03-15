اقليم كوردستان يناشد الحكومة الاتحادية بإرسال دعم مالي لمواجهة كورونا

( المستقلة)….ناشد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الاحد الحكومة الاتحادية بارسال مساعدات مالية ولوجستية الى الاقليم لرفد الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم “نناشد اخواننا في حكومة الاتحادية بارسال مبالغ مالية ومساعدات طبية لاننا نواجه نفس المشاكل التي تواجهها محافظات العراق الاخرى من نقص في الموارد”.

ودعا المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية الى توفير الدعم اللوجستي والصحي اللازم وخصوصا بما يتعلق بالامكانات المادية للفرق الصحية المتواجدة في المستشفيات نعاني من قلة الموادر في هذا المجال”.

وتابع الوزير بالقول ان اقليم كوردستان لا يزال يأوي 1.1 مليون لاجئ ونازح، وحكومة الاقليم تتكفل بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وبإمكانات قليلة من دون اية مساعدة من الحكومة الاتحادية.( النهاية)