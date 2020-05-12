اقتصادي يدعو الداخلية لإخلاء سوق الثلاثاء المخصص لإنشاء مركز تجاري كبير 

(المستقلة).. قال المختص بالشأن الاقتصادي ثامر اللهيمص ان مشروع المركز التجاري المتكامل في موقع سوق الثلاثاء المركزي يواجه تحديات عدم الاخلاء، رغم جاهزية الجهة المنفذة.

وأشار لهيمص الى أن دائرة البطاقة الموحدة تشغل جزء بسيط من الموقع، يحد من تنفيذ هذا المشروع الاستثماري الكبير والمعطل منذ خمس سنوات .

ولفت الى ان الاجازة الاستثمارية صادرة منذ خمس سنوات، مبينا أن المشروع يضيف لمدينة بغداد رونق جديد، فضلا عن المنافع الاقتصادية التي يوفرها اثناء وبعد التنفيذ، حيث يرفد الموازنة العامة بمبالغ مالية كبيرة شهريا.

واوضح ان المركز يخصص مساحة كبيرة لعرض المنتج الوطني لمختلف البضائع، كما يوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، ويكون واجهة حضارية لمدينة بغداد.

واكد ان وزارة الداخلية يجب ان تكون داعم كبير للمشاريع الاستثمارية ومنها هذا المشروع.

ولفت الى ان المشروع معطل منذ خمس سنوات، كما ان الواقع الاستثماري بأمس الحاجة اهتمام ورعاية ودعم الدولة، حيث يمكن من خلال الاستثمارات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعلها داعم للموازنة الاتحادية، لافتا الى ان تعطيل الاستثمارات امر لا يخدم اقتصاد البلاد.