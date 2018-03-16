اقبال كثيف للمرآة المصرية في اليوم الاول لانتخابات الرئاسة بالخارج

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شهدت الانتخابات الرئاسية بالخارج في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية، إقبالاً كثيفًا من قبل المرأة المصرية بالخارج، ومشاركة ملموسة في حث وحشد المصريين للنزول والمشاركة بالعرس الانتخابي المصري.

وقد حرصت المرأة المصرية في مختلف دول للعالم على تقدم الصفوف خلال عملية الاقتراع في اللجان المختلفة، والتي شهدت تنظيما كبيرا ساهم في خروج المشهد الافتتاحي للانتخابات بمظهر حضاري يعبر عن مصر والمصريين.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، دور المرأة المصرية الهام والفاعل في الانتخابات المصرية، وقدرتها على قيادة الحشد المصري لانتخاباتهم الرئاسية، وإيمانها بدورهن وحقهن الدستوري، فضلا عن رغبتهن في المساهمة في رسم مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل، جهزت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتم تجهيزها بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين في الخارج وهي الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، والتي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.