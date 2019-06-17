اقامة صلوات وطقوس مسيحية في كنيسة الاقيصر بكربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله/ … أقيمت في كنيسة الاقيصر المسيحية في قضاء عين التمر غربي محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، طقوس وصلوات للديانة الكاثوليكية المسيحية والدعاء الى نبذ العنف والتعايش السلمي .

وقال قائمقائم القضاء رائد المشهداني لــــ ( المستقلة ) ، إن “قداس كنيسة الروح الكاثوليكية ضم الاب منصور المخوصي والأب مسير بهنام ووفد مسيحي اقاموا الصوات والطقوس المسيحية في كنيسية الاقيصر في القضاء “.

وأضاف إن “الطقوس والصلوات أمتزجت بآيات من القرآن الكريم عبرت عن وحدة الأديان “.

وأشار الى إن “زيارة القداس الكاثوليكية والوفد المسيحي الى الكنيسية في قضاء عين التمر عبرت عن رسالة سلام إلى العالم أجمع وإلى نبذ العنف والطائفية واحترام الآخر والدعوة إلى التعايش السلمي بين الأديان والطوائف “.

ويذكر أن كنيسة الاقيصر تعد من أقدم الكنائس في الشرق الأوسط والتي يرجع تأريخ إنشاؤها إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي وهي امتداد للعصر اللخمي وعصر دويلات الحيرة في عصر النعمان بن المنذر بن ماء السماء .

واكتشفت كنيسة الاقيصر أثناء أعمال التنقيب في كربلاء بين عامي (1976ــ 1977) “.