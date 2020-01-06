افقد 12 كيلوجراما بأمان.. إرشادات بسيطة تساعدك

المستقلة / قوام ممشوق بأمان دون اللجوء إلى حميات غذائية قاسية، وبالتالي تلعب بعض الاستراتيجيات البسيطة دورًا في خسارة الوزن دون أي آثار جانبية مثل تساقط الشعر وشحوب الجلد وغيرها.

إليك بعض الإرشادات البسيطة التي تساعد على فقدان 12 كيلوجرامًا خلال عدة أشهر، وفقًا لموقع “Health line”:

1-التوقف عن تناول الأطعمة المصنعة

يجب الابتعاد عن تناول النودلز والمقرمشات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة، حيث تزيد تلك الأطعمة من مخاطر الإصابة بالسمنة، فضلاً عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المعلبة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات.

2-تناول كمية أكبر من البروتينات

يساعد تناول كمية كبيرة من البروتين لمدة 12 أسبوعًا على تسريع فقدان الوزن، حيث تزيد من الشعور بالشبع، ومن ثم يكتسب الجسم سعرات حرارية أقل، ومن بين الأطعمة الغنية بالبروتين: البيض والزبادي والبقوليات واللحوم والدجاج.

3-تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة، وتمنع الشعور الشديد بالجوع والحاجة إلى تناول الدهون والسكريات، لذا يراعى الحرص على تناول الفواكه والبقوليات والخضروات والمكسرات والبذور.

4-شرب كمية كبيرة من المياه

تعزز المياه من قدرة الجسم على فقدان الوزن بشكل سريع وآمن، كما كشفت الدراسات أن شرب كوب من المياه قبل كل وجبة يقلل من اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، ويجب مراعاة شرب أكثر من 2 لتر ماء يوميًا لترطيب الجسم والحيلولة دون زيادة الوزن.

5-المشي

يجب الحرص على ممارسة النشاط البدني من أجل زيادة معدل الحرق في الجسم وخسارة الوزن بشكل آمن وسريع، وبالتالي يمكن المشي أو ركوب العجل أو السباحة أو غيرها، مع البدء بشكل بسيط وتدريجي، ثم تكثيف النشاط ومدته مع الوقت تجنبًا للشعور بالإرهاق والتعب.

6-المضغ ببطء

كشفت بعض الدراسات أن مضغ الطعام ببطء يساعد على تقليل حجم الوجبات التي يستهلكها الشخص، وبالتالي يقل عدد السعرات الحرارية المكتسبة، ما يساعد على خسارة الوزن وتحسين عمل الجهاز الهضمي.

7-تقليل السعرات الحرارية

يراعى الابتعاد عن بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل البطاطس المقلية والمخبوزات، واستبدالها بالأطعمة قليلة السعرات مثل البقوليات والأسماك والفواكه والخضروات، وبالتالي يمكن تقليل حوالي 500-700 سعر حراري يوميًا.

8-النوم فترة كافية

تشير الأبحاث إلى دور قلة النوم في زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، ولا يتوقف الأمر عند عدد ساعات النوم، بل جودته، أي القدرة على النوم بعمق وخلال ساعات الليل دون الاستيقاظ بشكل متقطع.

9-تجنب الضغط العصبي

يرتبط الضغط العصبي بزيادة فرص التعرض لاكتساب الوزن، لما يساهم به من مشكلات تتعلق بالرغبة في تناول الطعام للتخلص من هذه الحالة السيئة، ويمكن التحكم في ذلك عن طريق التأمل والاسترخاء والنوم وممارسة أي نشاط محبب.