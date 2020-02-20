افتتاح مقر جديد لجنايات نينوى في تلكيف

(المستقلة)..اعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى افتتاح مقر جديد لمحكمة جنايات نينوى بهيآتها الثلاث بعد حصولها على موافقة من قبل المحافظة لاشغال احد المباني في قضاء تلكيف وذلك نتيجة لزخم العمل في مقرها السابق.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن”رئاسة محاكم استئناف نينوى اتخذت هذا الاجراء نتيجة لزخم العمل في محاكم الجنايات ولتوسيع المبنى لاستقبال اكبر عدد من المراجعين”.

واشار الى أن “محافظة نينوى وافقت على اشغال مبنى في قضاء تلكيف والذي يتكون من قاعتين اثنتين للمرافعات و (10) قاعات مخصصة للسادة القضاة والموظفين فضلا عن مكان لايداع الموقوفين كما تم تجهيز المبنى الجديد بعشرة كرفانات”.

ولفت إلى أن “المبنى يضم هيئات محاكم الجنايات الاولى والثانية والثالثة اضافة الى محكمة احداث نينوى – الهيئة الثانية”.