افتتاح معمل سمنت العمارة الاستثماري

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان مشروع معمل سمنت العمارة الاستثماري في منطقة الطيب شمال مدينة العمارة.

ويعمل المعمل الجديد الذي تم انشاؤه في (المدينة الصناعية) بطاقة انتاجية تغطي حاجة السوق من مادة السمنت المقاوم والعادي للمحافظة والمحافظات الاخرى .

وقال دواي اثناء الافتتاح ان المعمل هو مشروع استثماري وتم تنفيذة من قبل شركة (أرض العمارة لصناعة السمنت) ,مشيرا إلى أن المعمل يقع على مساحة (٨٠) دونم وبطاقة انتاجية (2000) طن يومياً و(830000) طن سنوياً للسمنت المقاوم والعادي (المكيس والفل)

وأضاف أن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية والمهمة التي نفذتها محافظة ميسان في مجال الاستثمار , حيث سيرفد الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والعام بمادة السمنت ويساهم إسهام كبير في إنعاش القطاع الاقتصادي والتجاري في المحافظة ويقلل العبئ من معاناة استيراد السمنت من الخارج أو من المحافظات الوسطى وكذلك سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة .

وأوضح دواي ” أن المحافظة تتيح للمستثمرين كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتهم كون محافظة ميسان تزخر بالفرص الاستثمارية السانحة للشركات المحلية والأجنبية وبكافة القطاعات نظراً لما تتمتع به من مقومات جعلها أرضاً خصبة للاستثمار .

واكد عند تجواله في المعمل واطلاعه ميدانيا على آلية عملة ان هكذا منشأ حيوي رسالة واضحة على تقدم محافظة ميسان على صعيد الإعمار وسيساهم في دعم حركة البناء التي تشهدها المحافظة .

ونوه إلى ان هذا المشروع هو ضمن خطط المحافظة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المقامة على أرض المدينة الصناعية والبالغ مساحتها (٤٠٠٠) دونم للقطاع الصناعي اضافة الى مشروع اخر في طور التنفيذ (مشروع معمل حديد وصلب) ينفذ من قبل شركة استثمارية هندية .

وأعرب دواي عن تفاؤله بعدد المشاريع التي نفذت في ميسان حيث شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية منها منجزة كـ مشروع فندق كورمك ميسان ومشروع مستشفى الجامعة اللبناني الجراحي ومولات ومصارف ومشاريع في طور الإنجاز منها مشروع مجمع لؤلؤة ميسان ومشاريع أخرى متفرقة ومختلفة كالصناعة والزراعة والتربية والسياحة وقطاعات أخرى ..