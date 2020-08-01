افتتاح معمل تعبئة اوكسجين بمستشفى الحسين في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتحت دائرة صحة ذي قار ، اليوم السبت ، معمل لتعبئة قناني الاوكسجين الطبي في مستشفى الامام الحسين التعليمي في مدينة الناصرية .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المعمل سيزود المستشفى ما يقارب 2800 قنينة يوميا ، اضافة الى وجود مخزون من الاوكسجين السائل يقدر بحوالي 35 طنا “.

واشار الى ان ” المباشرة بالعمل في المعمل يساهم بتزويد المرضى الراقدين في المستشفى بما يحتاجونه من الاوكسجين ، فضلا عن توفير احتياطي من القناني تستخدم عن الحاجة “.