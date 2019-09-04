افتتاح مشروع الكيبل الضوئي في كربلاء واطلاق 5 الاف خط في أربعة احياء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أفتتح وزير الاتصالات نعيم الربيعي، برفقة محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الأربعاء، مشروع (FTTH) واطلاق ٥ الاف خط من الكيبل الضوئي الى الخدمة وتتوزع هذه الخدمة في أربعة احياء في المحافظة كمرحلة أولى في تقديم خدمات الاتصال والانترنت .

وقال الخطابي لــــ ( المستقلة ) إن “وزير الاتصالات نعيم الربيعي أفتتح مشروع (FTTH) واطلاق ٥ الاف خط من الكيبل الضوئي الى الخدمة وتتوزع هذه الخدمة في أربعة احياء بالمحافظة كمرحلة أولى “، مبينا إن “الاحياء الأربعة هي، الصمود ، والتحدي ، والأطباء ، والسلام غربي المدينة “.

وأضاف إن “كربلاء حصلت موافقة وزير الاتصالات على أضافة 300 الف خط لعموم المحافظة والتي تقدم خدمات الاتصال والانترنت وباقي الخدمات الاخرى المرتبطة بالكيبل الضوئي “.