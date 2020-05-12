افتتاح مشروع  الكاميرات المرورية لمراقبة العجلات المخالفة في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افتتحت محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، مشروع شعبة الاتصالات ومراقبة الكاميرات المرورية المباشرة في حركة العجلات والتي تساهم بفك الاختناقات المرورية في المحافظة .

وذكر محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هذا المشروع هو الاول في العراق بعد محافظة بغداد ، وأستدرك ألا أنه أكثر تطورا “.

وقال إن “البلدان المتطورة يقاس تطورها من خلال نظام المرور “.

ومن جانب أخر أعلن محافظ كربلاء ، إن “المحافظة ستشهد افتتاح مشروع مروري أخر قريبا “. وأضاف إن “مشروع الرادار” سيتيح لكوادر المرور السيطرة على سرعة العجلات ، وبالتالي تقليل الحوادث المرورية “.