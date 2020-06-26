افتتاح مستشفى كرفاني سعة 50 سريرا في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتحت دائرة صحة ذي قار ، مساء امس الخميس ، مستشفى كرفاني سعة 50 سريرا في مدينة الناصرية خاصا بمعالجة مصابي فيروس كورونا ، بحضور محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، وعضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري .

وقال مدير عام دائرة الصحة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قسم المشاريع والخدمات الهندسية في دائرة صحة ذي قار انجز المستشفى الذي سيساهم في زيادة السعة السريرية لمعالجة المصابين بكورونا في المحافظة “.

واشار الى ان ” الايام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفى كرفاني خاص بالمصابين بكورونا سعة 50 سريرا في قضاء سوق السيوخ مهدى من قبل كتائب حزب الله “.

ولفت الى ان ” الاعمال مستمرة في عدد من المستشفيات الكرفانية الاخرى ، منها مستشفى العزل في مدينة الناصرية سعة 100 سريرا ، والذي تبنته العتبة الحسينية المقدسة ، اضافة الى مستشفى كرفاني في قضاء النصر “.