 افتتاح مستشفى في قلعة سكر لمعالجة مصابي كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتحت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، مستشفى سعة 30 سريرا في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة ، مخصص لمعالجة مصابي فيروس كورونا ، بحضور محافظ ذي قار ، وعدد من اعضاء مجلس النواب ، ومدير شركة نفط ذي قار .

وذكر بيان عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المستشفى سعة 30 سريرا شيد من قبل شركة نفط ذي قار ، وهو مخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في قضاء قلعة سكر ، وناحية الفجر ، لافتقارهما الى ردهات حجر صحي “.

وتابع ان ” شركة نفط ذي قار بادرت بإضافة الى بناء المستشفى و رفد المؤسسات الصحية في المحافظة باجهزة طبية وخدمية ، وجهاز PCR المخصص لكشف حالات الاصابة بفيروس كورونا ، والذي سيدخل الخدمة الفعلية حال وصول الملحقات الاخرى المكملة للجهاز .”