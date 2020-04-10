افتتاح مستشفى الشهيد ابو مهدي المهندس في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفتتح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، مستشفى الشهيد ابو مهدي المهندس الميداني في كربلاء بحضور الحكومة المحلية وقادة الاجهزة الامنية ومدير عام صحة كربلاء “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) على هامش الافتتاح ، إن “الفياض أفتتح المستشفى بسعة أكثر من 100 سرير والذي تم إنشاءه من قبل هيئة الحشد الشعبي في المحافظة ، وبالتعاون مع الحكومة المحلية “.

وأضاف إن “المستشفى يضم اقسام الاشعة والسونار وردهات للعمليات دخل الخدمة ، ويساهم في دعم المؤسسات الصحية في كربلاء لمكافحة فايروس كورونا “.