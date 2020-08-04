افتتاح مسبح العمارة الكبير النموذجي الاستثماري الخامس 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أفتتح محافظ ميسان علي دواي اليوم الثلاثاء مشروع مسبح العمارة الكبير النموذجي الاستثماري الخامس وسط مدينة العمارة بحضور عضو مجلس النواب منتهى جبر ومعاون المحافظ الفني ومدير بلدية العمارة ومدير مشاريع المحافظة وممثل هيئة استثمار ميسان

وقال دواي اثناء الافتتاح أن المشروع تم تنفيذه من شركة (الصفوة للمقاولات) ويقع على مساحة (5000) م2 ويتكون من مسبح للكبار بمساحة 700 م2 ،ومسبح للصغار بمساحة 225 م2 ،ومسبح عائلي مغلق عدد (2) بمساحة 25 م2 لكل منهما، وساونا وجاكوزي وحمام تركي وحمام بخاري وقاعة كبيرة للانتظار وقاعة للتذاكر واللوكرات الالكترونية ومطعم وكافتريا خارجية وكراج للسيارات

واشار إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع الاستثمارية المهمة في محافظة ميسان مؤكدا بأنه سيكون إضافة جديدة للمحافظة في مجال الترفيه والحركة الاقتصادية والنشاطات الرياضية والسياحية وسيوفير فرص عمل إضافية

ولفت إلى أن المسبح سيحافظ على أرواح أبناء المحافظة من حوادث الغرق بسبب السباحة في نهر دجلة، منوها إلى أن المحافظة تتيح للمستثمرين كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتهم كون محافظة ميسان تزخر بالفرص الاستثمارية السانحة للشركات المحلية والأجنبية وبكافة القطاعات نظراً لما تتمتع به من مقومات جعلها أرضاً خصبة للاستثمار .

وبين دواي ان المحافظة شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية منها مشروع فندق كورمك ميسان ومشروع مستشفى الجامعة اللبناني الجراحي، ومصنع السمنت، ومولات وغيرها . إضافة الى مشاريع في طور الانجاز منها مشروع مجمع لؤلؤة ميسان ومشاريع أخرى متفرقة ومختلفة كالصناعة والزراعة والتربية والسياحة وقطاعات أخرى .

يذكر أن هذا المسبح هو المسبح النموذجي الخامس في مركز المحافظة . .