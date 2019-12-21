افتتاح مركز صحي في قضاء سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتحت دائرة صحة ذي قار مركزا صحيا في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” المركز يقع في منطقة خنيطلة و يضم وحدات ، الطبية والصيدلية والمختبر وضماد الرجال والنساء ورعاية الام والطفل ، وانه يخدم ستة الاف نسمة من اهالي مناطق ال مسلم والنجاجير وحي الزهراء ” .

ولفت الجابري الى ان ” بناية المركز كانت تشغلها سابقا اعدادية التمريض التي اغلقت مؤخرا ، واعيد تاهيلها وحولت الى مركز صحي فرعي في القضاء “.