افتتاح مركز إعلامي خاص بتغطية فعاليات زيارة الاربعين بكربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. افتتحت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء قسم الاعلام والاتصال الحكومي ، اليوم الاثنين ، المركزي الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات زيارة الاربعين داخل مديرية بلدية المحافظة .

وقال مدير قسم الإعلام عبد الامير الكناني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المركز خصص لإجراء اللقاءات والمؤتمرات الصحفية من خلال استضافة المسؤولين المحليين والذين يزورون المحافظة “.

وأوضح إن “المركز الاعلامي جهز بكافة الوسائل التي يحتاجها الإعلامي في عمله ، لاسيما خدمة الانترنت والمنصات والاضاءة والقرب من موقع الحدث “.