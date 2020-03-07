افتتاح مدرسة نموذجية في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي،السبت، مشروع بناية مدرسة نموذجية في مركز مدينة العمارة وطالب وزارة التربية إكمال مشاريعها المدرسية المتلكئة

وقال دواي عند افتتاح المدرسة بأن المدرسة النموذجية هي سعة (18) صف بثلاث طوابق مع التأثيث في حي المعلمين القديم -مركز المحافظة ووفق تصاميم حديثة .واضاف بأن المدرسة هي “متوسطة بطل خيبر” حيث تم (هدمها واعادة بناءها بشكل نموذجي

واوضح بأن المدرسة تقع في منطقة حي المعلمين القديم / مركز المحافظة والتي تقع على مساحة (4300) م2 وتتكون من ثلاث طوابق سعة (18) صف مع جناح للإدارة وأربع مختبرات ومجاميع صحية (شرقية وغربية) وساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وكراج للسيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث .وطالب وزارةالتربية الإسراع في انجازمشاريعها المتلكئة منذ سنوات عديدة للحاجة الماسة لها وعدم تركها بهذا الإهمال مما يسبب أضرار بالمال العام

وأكد إن إدارة المحافظة تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وتهيئة كافة مستلزمات نجاح العملية التربوية في المحافظة . حيث وضعت المحافظة هذا القطاع كأولوية أولى في خططها السنوية .

ونوه الى أن هذه المدرسة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي نفذتها محافظة ميسان ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم . ووجه دواي مديرية تربية ميسان بتعيين إدارة للمدرسة وتوفير الملاكات التعليمية لها من اجل دخولها الخدمة.

واشار الى انه و برغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف كامل الاستحقاقات المالية للمحافظة خلال العام الماضي مع ذلك تم افتتاح العشرات من المدارس والمشاريع الاخرى

واكد دواي بانه سيتم افتتاح (10) مدارس خلال الفترة القليلة القادمة إن شاء الله . واشار الى ان هذا العام تم اعلان (32) مشروع منها (22) مدرسة في عموم المحافظة .

وحث الجميع للمحافظة على الممتلكات العامة والمشاريع الخدمية الحديثة التي تنفذ من قبل المحافظة وكذلك حث مديرية تربية ميسان للاهتمام بهذه الصروح التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة لابناءنا الطلبة في مسيرتهم التعليمية .