افتتاح مدرسة نموذجية شمالي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفتتح محافظ كربلاء ، مدرسة نموذجية ، في قضاء الحسينية شمالي المحافظة بكلفة مليار و618 مليون دينار ، وأكد هناك تسع مدارس أخرى ستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسي الجديد .

وذكر الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب افتتاح المدرسة ،اليوم الجمعة ، إن ” المدرسة تقع في منطقة ابو زرنت في الحي العسكري التابع الى قضاء الحسينة 20 كم شمالي كربلاء “.

وقال إن “المدرسة شيدت على مساحة 3600 متر مربع ، وبكلفة اجمالية مليار و 618 مليون دينار وهي من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم التي تستهدف الى بناء عدد من الأبنية المدرسية في المحافظة “.

وأضاف إن “المدرسة مكونة من 16 صفا وقاعة للاحتفالات ، ومختبرات أربعة ، ومكتبة ومرسم ، اضافة الى الادارة “.

وأكد محافظ كربلاء إن “هناك 9 مدارس ستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسي الجديد ، ضمن مسعى جاد لخلق بيئة تعليمية جيدة لتخفيف الاختناق الحاصل في مدارس المحافظة التي تعاني نقصا في أبنيتها المدرسية بسبب قلة التخصيصات المالية “.