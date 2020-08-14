افتتاح مدرسة نموذجية شمالي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفتتح محافظ كربلاء ، مدرسة نموذجية ، في قضاء الحسينية شمالي المحافظة بكلفة مليار و618  مليون دينار ، وأكد هناك تسع مدارس أخرى ستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسي الجديد .

وذكر الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب افتتاح المدرسة ،اليوم الجمعة ،  إن ” المدرسة تقع في منطقة  ابو زرنت في الحي العسكري التابع الى قضاء الحسينة 20 كم شمالي كربلاء “.

وقال إن “المدرسة شيدت على مساحة  3600 متر مربع  ، وبكلفة اجمالية مليار و 618  مليون دينار وهي من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم التي تستهدف الى بناء عدد من الأبنية المدرسية في المحافظة “.

وأضاف إن “المدرسة  مكونة من 16 صفا وقاعة للاحتفالات ، ومختبرات أربعة ، ومكتبة ومرسم ، اضافة الى الادارة “.

وأكد محافظ كربلاء إن “هناك 9 مدارس ستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسي الجديد  ، ضمن مسعى جاد لخلق بيئة تعليمية جيدة لتخفيف الاختناق الحاصل في مدارس المحافظة التي تعاني نقصا في أبنيتها المدرسية بسبب قلة التخصيصات المالية “.

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