افتتاح مختبرات لتشخيص إصابات كورونا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افتتح محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مختبرات طبية في دائرة صحة المحافظة تعنى بتشخيص الاصابات بفايروس كورونا وبالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وبحضور مدير عام الصحة “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إن ” كربلاء قطعت اشواط متقدمة في مكافحة فايروس كورونا ، وتعد من المحافظات التي تتميز بإصابات منخفضة ونسب شفاء عالية “.

وأضاف إن “حكومة كربلاء والدوائر الصحية والامنية وهيئة الحشد ، والعتبات الحسينية والعباسية والاهالي ، عملوا “بروح فريق واحد وجهود متكاملة ، لهدف واحد هو حفظ سلامة ابناء المحافظة وتطويق فايروس كورونا “.