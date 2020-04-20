افتتاح مختبرات لتشخيص إصابات كورونا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افتتح محافظ كربلاء نصيف الخطابي ،  مختبرات طبية  في دائرة صحة المحافظة تعنى بتشخيص الاصابات بفايروس كورونا وبالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي  وبحضور مدير عام الصحة  “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة )  اليوم الاثنين ،  إن ” كربلاء قطعت اشواط متقدمة في مكافحة فايروس كورونا   ،  وتعد من المحافظات التي تتميز بإصابات منخفضة ونسب شفاء عالية “.

وأضاف إن “حكومة كربلاء والدوائر الصحية والامنية وهيئة الحشد ، والعتبات الحسينية والعباسية والاهالي ، عملوا “بروح فريق واحد وجهود متكاملة ،  لهدف واحد هو حفظ سلامة ابناء المحافظة  وتطويق فايروس كورونا “.

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