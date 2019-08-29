افتتاح محطة كهرباء ثانوية في ناحية الطار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/ افتتح مدير عام شركة توزيع كهرباء الجنوب المهندس نشات كاظم ياسين ، اليوم الخميس ، محطة كهرباء ثانوية في ناحية الطار بقضاء كرمة بني سعيد جنوبي ذي قار .

وقال ياسين ان ” المحطة من نوع شنايدر فرنسية المنشا ، تتكون من محولتين تحويليتين 11/33 ك . ف ، تحتوي على 14 مغذي “.

ونوه الى ان ” المحطة تزيد من القدرة الاستيعابية للكهرباء ما يساهم في فك الاختناقات واستقرار التيار خلال فترة التجهيز “.