افتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

افتتح صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة ايناس عبدالدائم وزيرة الثقافة بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بمبنى تكية أبو الذهب بحى الأزهر.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أنه جاءت مساهمة وزارة الآثار في انشاء متحف نجيب محفوظ في مبنى تكية أبوالذهب ، بعد موافقة اللجان الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية عام 2017، على الطلب التي تقدمت به وزارة الثقافة لاستغلال مبنى التكية كمتحفا للاديب العالمي، وذلك ضمن حرص وزارة الاثار على استغلال جميع المباني الأثرية المغلقة.

ووقع الاختيار على تكية أبو الدهب نظرا لقربها من المنزل الذى ولد فيه نجيب محفوظ بحى الجمالية فى القاهرة، كما ان يقع وسط منطقة القاهرة التاريخية التى استوحى منها أغلب شخصيات وأماكن رواياته.

وانتهت وزارة الآثار من أعمال ترميم وصيانة مجموعة محمد بيك ابو الذهب بالكامل والتي تضم السبيل والمسجد والتكية وحوض الدواب، وذلك ضمن مشروع ترميم وتطوير المباني الاثرية بالقاهرة التاريخية، واسناد أعمال تخصيص مبنى التكية لإنجاز مشروع إنشاء المتحف إلى وزارة الثقافة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية لتمويل المشروع وتحت اشراف منطقة آثار شمال القاهرة.

وأضاف د. مصطفى أنه بافتتاح المتحف اليوم سيكون الاديب العالمي نجيب محفوظ ضيفا دائما على تكية أبو الدهب، من خلال معروضات المتحف حيث تم تجهيز غرف التكية ووضع فاترينات عرض تضم مجموعة من روائع الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، الأوسمة والشهادات، وبعض متعلقاته الشخصية.

ويذكر أن تكية أبو الذهب أنشاءها الامير الكبير محمد بيك أبو الذهب تابع علي بيك الكبير، وهي تقع ضمن مجموعة محمد بيك أبو الذهب والتي توجد في منطقة الازهر وكان انشاء مجموعة ابو الذهب عام 1188ه/ 1774م.