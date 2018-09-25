افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ

(المستقلة).. افتتح نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الفريق ضاحي خلفان تميم،، اليوم الاثنين، الدورة السادسة من “مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الازمات والطوارئ (Critical Communications MENA)، وذلك في قاعة أرينا بمدينة جميرا في دبي.

وتعرض مؤسسة الاتصالات المتخصصة “نداء”، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي والمشغل المضيف لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2018، الذي يستمر لغاية 25 ايلول/سبتمبر الجاري، أهم استراتيجياتها لاتصالات الأزمات والطوارئ في قطاع الأمن والسلامة وسبل تمكين العاملين في هذا القطاع من التواصل فيما بينهم بسلاسة وطريقة آمنة من خلال شبكاتها وأجهزتها الرائدة في مجال الاتصالات.

وتعمل “نداء”، التي تشارك في هذا الحدث للسنة السادسة على التوالي، باستمرار على تطوير التقنيات والحلول الجديدة وفق أعلى مستويات الجودة والموثوقية والأمان لتلبية احتياجات العملاء ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي يفرضها واقع قطاع الإتصالات المتخصصة. ومن أبرز ما ستقدمه المؤسسة خلال مشاركتها هذا العام هو مبادرتها التعاونية الاستراتيجية مع أبرز شركائها “إيرباص” و”نوكيا” و”إشارة للاتصالات والحلول الأمنية”، حيث ستعرض معهم مجموعة من المنتجات والحلول المخصصة لاتصالات الأزمات والطوارئ خلال هذا الحدث الذي يقام على مدى يومين.

وتستعين السلطات في قطاعات الأمن والسلامة بحلول اتصالات الأزمات والطوارئ المتطورة التي تنتجها شركات “إيرباص” و”نوكيا” و”إشارة” من أجل ضمان السلامة العامة والاستجابة لحالات الطوارئ. وستقوم “إيرباص” بعرض الجهاز “تاكتيلون دابات”، أول هاتف متكامل في العالم مزود بنظام الاتصالات اللاسلكي “تيترا”، بالإضافة إلى برنامج تطوير التطبيقات “سمار تويسب” (SmarTWISP). أما “إشارة للاتصالات والحلول الأمنية” فستسلط الضوء على تطبيق “كوماند وير” (CommandWear)، الذي يسرع من زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى أول منصة متكاملة على مستوى العالم لاتصالات الأزمات والطوارئ (Emergency and Mass Communications).

وقال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة “نداء”: “يأتي تعاوننا مع شركائنا الرئيسيين في إطار استراتيجيتنا لهذا العام والتي تهدف إلى تسليط الضوء على حلول اتصالات الأزمات والطوارئ المتطورة ودورها في قطاع الأمن والسلامة. حيث نتشاطر جميعنا الاعتقاد بأن الاستفادة من التكنولوجيا يعد أمراً أساسياً لتحقيق هدفنا المتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع المحلي واعتماد وسائل استجابة سريعة وفعالة لحالات الطوارئ. ويتيح لنا مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتصالات الأزمات والطوارئ الفرصة للتأكيد على المزايا والوظائف المتطورة لحلولنا، والتواصل مع أقراننا في مجال الاتصالات المتخصصة في ظل سعينا المتواصل لتعزيز قدراتنا لمواجهة التحديات التي تهدد مجتمعاتنا”.