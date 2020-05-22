افتتاح كورنيش دجلة في العمارة بلمسات فنية ومعمارية حديثة

(المسقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، مساء الخميس، مشروع تأهيل وتطوير شارع دجلة المرحلة الأولى (كورنيش السرية والسراي)

وقال دواي في حفل الافتتاح أن المشروع تم تنفيذه من قبل شركتي (أفق المنصور) و (شمعة العراق) ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان

واشار إلى ان هذا المشروع هو مرحلة أولى ،و هي جزء من مشروع متكامل يبدأ من استدارة النصر ولغاية جسر الجمهورية ومن جسر الجمهورية إلى جسر الشهداء ويحتوي المشروع على كازينوهات وحدائق ومساحات ترفيهية واسعة.

واوضح دواي ان هناك امتدادا لشارع دجلة وهو شارع ٦٠ وبنفس المواصفات سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة ليساهما معا بتنظيم وتيسير حركة السير وفك الاختناقات المرورية داخل المدينة .

وبين أن إعمال المشروع تضمنت قلع التربة القديمة والصب بالخرسانة المسلحة والتبليط بطبقتين من الاسفلت الأولى رابطة سمك ٧ سم والثانية سطحية سمك ٥ سم مع مد خطوط تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة واستبدال الخطوط المتعارضة ونقل مساراتها إلى الأرصفة. إضافة إلى أعمال الإنارة الحديثة وزراعة الجزرات الوسطية

ونوه دواي إلى اضافة لمسة معمارية سياحية ترفيهية خدمية تتضمن عمل محجر حديدي ومنصات للصيد والاستراحة وأعمال التخطيط وصبغ الارصفة.

ولفت إلى أن محافظة ميسان مستمرة بإنجاز مشاريعها وإدخالها الخدمة رغم قلة التخصيصات المالية حيث تم انجاز وافتتاح عشرات المشاريع في الفترة الأخيرة ولكافة القطاعات

ووعد دواي بانه سيتم افتتاح مشاريع أخرى في الفترة القادمة..