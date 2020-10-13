افتتاح جناح عزل صحي لمرضى فيروس كورونا في دهوك

المستقلة.. افتتح محافظ دهوك رسمياً جناح عزل يضم 20 سريراً مصمم للتعامل مع اصابات فيروس كورونا شديدة الخطورة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

تم بناء جناح العزل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويقع بجوار مستشفى دهوك للحروق والجراحة التجميلية. سيخدم هذا الجناح منطقة سكانية تضم 325000 من سكان مناطق دهوك وعقرة وسميل وزاخو وشيخان والعمادية وبردرش. ويتضمن كذلك معدات طبية تم تجهيز معظمها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وهذا المرفق هو واحد من 13 جناح عزل يعمل البرنامج الإنمائي على تشييدها حالياً في جميع أنحاء البلاد لدعم جهود الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

تشمل التدابير الأخرى في إطار حزمة استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زيادة قدرة المختبرات الطبية على إجراء الفحوصات للكشف عن المصابين بالفيروس، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي وإجراء تقييمات لوضع استراتيجيات التعافي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وذكرت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي احمد أن: “جناح العزل الجديد يعد ذوأهمية بالغة بالنسبة لمحافظة دهوك التي لا تزال تستضيف عدداً كبيراً من النازحين جراء الصراع ضدتنظيم داعش، فضلاً عن اللاجئين السوريين. ستساعد هذه المنشأة في تخفيف الضغط على المراكز الصحية القريبة، وتوفر رعاية جيدة للمرضى المصابين إضافة الى توفير بيئة افضل للعاملين في الخطوط الأمامية”.

وأشارت الى أنه: “لم يكن من الممكن إنشاء هذه الوحدة الصحية لولا التمويل السخي من أحد شركائنا الرئيسيين، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لذلك نحن ممتنون للغاية لدعمهم المستمر”.

وقال القنصل الأمريكي العام، روب وولرأن:”الولايات المتحدة تفتخر بمواصلة دعم المجتمعات من خلال بناء منشآت كهذه. سنواصل العمل مع حكومة إقليم كردستان في الوقت الذي نواجه فيه هذا الوباء، وسوف نجتاز هذه المحنة معاً”.

على المدى البعيد، يمكن إعادة استخدام جناح العزل هذا لعلاج المرضى الذين يعانون من العدوى الانتقالية عبر الهواء وأمراض الجهاز التنفسي. يمكن أيضاً استخدام معدات هذا الجناح لتعزيز قدرة وحدات العناية المركزة على توفير رعاية أفضل لمرضى الجهاز التنفسي.